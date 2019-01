Lillian fikk bli norsk igjen, 72 år etter ekteskap med tysk soldat

Innenriks

Da statsminister Erna Solberg (H) i oktober ba om unnskyldning for behandlingen av de såkalte «tyskerjentene», så Berthung en mulighet til å skrive et siste brev til norske myndigheter, etter flere år med mislykkede forsøk, ifølge NRK.

Denne uken kunne Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, overrekke dokumentet som gjør Berthung, opprinnelig fra Harstad, norsk igjen.

– Jeg kan ikke tro at det er sant. Nå når jeg snart er hundre år gammel. Jeg må først fordøye det. Det er rart å tenke på det, sier Berthung.

Brevet kommer 72 år etter at hun giftet seg med den tyske soldaten Helmut Crott etter andre verdenskrig. Berthung forteller at hun ble mishandlet i gatene under frigjøringsdagene, og hun flyttet til Tyskland sammen med Crott i 1947. Samme år mistet hun sitt statsborgerskap.

Det er anslått at mellom 40.000 og 50.000 kvinner hadde forhold til tyske menn under krigen. Etter krigen skjedde det massearrestasjoner, og mange kvinner ble satt i interneringsleirer. Andre ble deportert.

– I høst ga jeg en offisiell beklagelse for den norske stats behandling av «tyskerjentene». Nå har Lillian Crott fått tilbake sitt norske statsborgerskap, skriver Solberg på Twitter.

(©NTB)