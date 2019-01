Nesvik holder fast på kvoten for vågehval

Innenriks

Fangsten stoppet på 454 dyr i fjor. Nå blir flere fangstområder slått sammen til ett område for å gjøre det enklere og mer fleksibelt for hvalfangerne, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg tror kvotetallene og sammenslåing av fangstområder vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringen, sier Nesvik.

Det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. Beregningsmodeller utarbeidet av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen ligger til grunn for fastsettelsen av kvoten. Den skal ifølge departementet sikre en bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

