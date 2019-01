Tidslinje i Eirik Jensen-saken

Innenriks

* 3. desember 2013: Politiet i Asker og Bærum setter i gang spaning på Gjermund Cappelen, som lenge har vært mistenkt for storimport av hasj.

* 18. desember: En garasje i Sørkedalsveien blir ransaket, og politiet beslaglegger 109 kilo hasj.

* 19. desember: Cappelen blir pågrepet av politiet hjemme i Bærum. Tidligere samme dag har politiet observert et møte mellom Cappelen og politimannen Eirik Jensen.

* I tre uformelle avhør i januar 2014, de såkalte Ila-samtalene, snakker Cappelen med to informantbehandlere fra Asker og Bærum politidistrikt. I samtalene trekkes Jensen inn i saken. Ifølge Cappelen har Jensen i en årrekke bidratt til innføringen av store mengder hasj mot betaling. Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo hasj, minst 15 millioner kroner. I Oslo tingrett ble Jensen dømt for å ha mottatt penger og gaver for i alt 667.800 kroner.

* Cappelen tilstår å ha smuglet opptil 30 tonn hasj til Norge de siste 20 årene.

* 24. februar 2014: Eirik Jensen blir pågrepet i garasjen i Oslo politihus. Han blir siktet av Spesialenheten for politisaker for grov korrupsjon.

* 30. mai 2014: Jensen blir løslatt fra varetekt.

* 16. oktober 2014: Siktelsen mot Jensen blir utvidet til også å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Samtidig blir Cappelen siktet for grov korrupsjon.

* Oktober 2015: Cappelen og sju medhjelpere blir funnet skyldige i Asker og Bærum tingrett for oppbevaring og salg av 1,2 tonn hasj. Seks av medhjelperne blir dømt til fengsel mellom 5 og 16 år. I juni året etter blir Cappelens sønn dømt til halvannet års fengsel for heleri av 4,5 millioner kroner.

* 5. februar 2016: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelen for innførsel eller forsøk på innførsel av i alt 16,8 tonn hasj.

* 6. februar: Riksadvokaten tar ut tiltale mot Eirik Jensen for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet knyttet til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* 9. januar 2017: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Oslo tingrett og varer fram til 23. mai. Over 6.000 dokumenter og forklaringene fra 122 vitner danner bevisgrunnlaget.

* 18. september 2017: Oslo tingrett finner begge skyldige etter tiltalen. Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens Gjermund Cappelen får 15 år. Begge anket – Jensen over skyldspørsmålet og Cappelen over straffutmålingen.

* 28. august 2018: Ankesakene starter i Borgarting lagmannsrett.

* 23. januar 2019: Etter 77 rettsdager holder lagdommer Kristel Heyerdahl sin rettsbelæring. Juryen starter så sin rådslagning.

* 28. januar: Juryens arbeid fortsetter etter at den heller ikke søndag kom fram til en kjennelse. Dette er den lengste jurybehandlingen i Norge noensinne.