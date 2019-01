Antibiotikabruken går nedover

Innenriks

Målt i antall døgndoser per innbygger sank antibiotikabruken med 3,8 prosent fra 2017 til 2018.

Myndighetene har satt et mål om at bruken av antibiotika skal reduseres med 30 prosent fra 2012 til 2020. For å nå dette målet, må det fortsatt gjøres en innsats, slår fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen fast.

– Skal vi beholde antibiotika som et effektivt middel mot infeksjoner i fremtiden, er det nødvendig både å bli mer restriktive i bruken og å bruke smalspektrede antibiotika når det er mulig. Bare da kan vi redusere risikoen for at bakteriene blir resistente, sier han.

Faksvåg legger til at mer bruk av influensavaksine også er et godt tiltak for å redusere antibiotikabruken.

Gjennom hele perioden har det vært en nedgang på 24 prosent i antall doser antibiotika som er solgt fra apotekene til reseptkunder. Nedgangen i sykehus og andre institusjoner har vært på 18 prosent.

