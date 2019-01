En natt til med evakuering i Lofoten

Innenriks

Geologene fra NGI har tilrådd politimesteren og Vestvågøy kommunes kriseledelse om å delvis oppheve evakueringen på Ballstad.

Også veien er det vurdert trygt å åpne, men geologene anbefaler at de veifarende ikke stanser i det området som inntil nylig har vært stengt. Dette for å minimere risikoen. Alle de stengte veiene i Vestvågøy kommune er under rydding, og vil bli åpnet fortløpende, opplyser kommunen tirsdag kveld.

Men arbeidet med ryddingen av veiene ble avsluttet tirsdag kveld og gjenopptas ikke før onsdag morgen. Europavei 10 mellom Vareid og Kilan blir tidligst åpnet onsdag.

I tillegg til de evakuerte i Ballstad er rundt 100 personer fra Skjelfjord og 100 fra Ramberg i Flakstad kommune evakuert. Det har gått et skred som stenger veien i området. Her blir evakueringen opprettholdt, opplyser kommunen.

– Dette på grunn av mye vind, snø på driv og usikkerhet knyttet til sikkerheten. Det vil bli gjort vurdering av NVE og NGI onsdag morgen.

Meteorologisk institutt opplyste mandag at det hadde blitt satt ny snørekord i Flakstad. På ett døgn var snømengden da økt med 65 centimeter til totalt 130 centimeter. Meteorologene har imidlertid kun målinger tilbake til 2007.

