Fakta om juryordning og meddomsrett

Innenriks

* I Norge ble juryen, offisielt kalt lagrette, innført ved straffeprosessloven av 1887.

* Jury har blitt brukt i lagmannsretten i saker som kan medføre strengere straff enn 6 år.

* I andre saker i lagmannsretten, og i alle saker i tingretten, har man brukt såkalt meddomsrett, som består av et antall fagdommere og lekdommere som sammen avgjør skyld- og straffespørsmålet.

* Juryen i Norge har bestått av ti lagrettemedlemmer, som har avgjort skyldspørsmålet. Det kreves sju stemmer for å finne tiltalte skyldig. Etter en fellende kjennelse er det dommeren og fire av lagrettens medlemmer som sammen fastsetter straffen.

* Lagmannsrettens tre fagdommere kan med enstemmighet beslutte å sette juryens kjennelse til side. Saken skal da behandles på ny i lagmannsretten.

* Stortinget vedtok i juni 2017 å avskaffe juryordningen. Nyordningen trådde i kraft fra 1. januar 2018, men saker som var kommet inn til lagmannsretten før denne datoen, og som startet i løpet av 2018, ble behandlet etter gammel ordning.

* Under den nye ordningen skal anke i straffesaker hvor retten skal prøve skyldspørsmålet, behandles av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. For en fellende dom må fem av dommere, derav minst én fagdommer, finne tiltalte skyldig.

(Kilde: snl, Wikipedia)