Hareide trekker seg som parlamentarisk leder for KrF

Innenriks

Det er klart etter at KrFs stortingsgruppe 2019–21 har konstituert seg og fordelt representanter i stortingskomiteene, opplyser partiet tirsdag morgen.

Hareide har sagt nei til å fortsette som parlamentarisk leder.

– Jeg er glad for at valgkomiteen og en enstemmig stortingsgruppe pekte på meg som parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe. Men etter grundige overveielser og flere gode runder i stortingsgruppen har jeg valgt å takke nei selv om det også har vært argumenter for å fortsette i denne posisjonen, sier Hareide.

En parlamentarisk leders hovedoppgave er å være førsteforsvarer i Stortinget, heter det i en pressemelding.

– Jeg tror mange vil stille spørsmål ved mine intensjoner – både når jeg kritiserer regjeringen og når jeg forsvarer regjeringsprosjektet. Min spesielle rolle i veivalgsdebatten gjør det forståelig, og det har blitt tydelig for meg at det ville bli for krevende å utføre oppgaven som parlamentarisk leder på en god nok måte, sier Hareide.

Geir Jørgen Bekkevold blir partiets parlamentariske nestleder.