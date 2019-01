Hareide tvilte seg fram til ikke å lede stortingsgruppen

Innenriks

Beslutningen om å trekke seg som leder av KrFs stortingsgruppe ble tatt under helgens landskonferanse med 400 tillitsvalgte på Gardermoen.

– Jeg fikk mange innspill. De fleste handlet om at jeg burde fortsette. Men jeg kom til at det er best for KrF og meg at jeg blir menig. Parlamentarisk leder skal være regjeringens førstelinjeforsvar i Stortinget. Den jobben tror jeg ikke at jeg er den beste til å utføre, sier Hareide til NTB.

Ikke troverdig

Hareide kjempet for den tapende siden da KrF gjorde sitt veivalg og gikk til borgerlig side. Han gikk av som partileder da regjeringsplattformen ble godkjent med knapt flertall av landsstyret. Nå overlater han rollen som partiets fremste talsmann på Stortinget til den «gule sidens» frontkjemper, Hans Fredrik Grøvan.

– Beslutningen handler om at det vil bli stilt spørsmål ved min troverdighet og mine intensjoner. Grøvan og jeg kan si det samme, men så vil det likevel oppleves forskjellig, sier Hareide.

Han avviser at han først hadde bestemt seg for å fortsette og at noen har overtalt ham.

– Eventuelle råd fra utsiden ville, om noe, bare virket motsatt. Jeg har holdt det åpent, vært i tvil og fått ulike råd. For den tapende siden i partiet er det godt å vite at det har vært mitt eget valg, sier Hareide.

– Skikkelig trist

Geir Jørgen Bekkevold støttet Hareide i retningsvalget. Han rykker opp som parlamentarisk nestleder.

– Det er skikkelig trist at Knut Arild gir seg. Han var fantastisk som partileder og som parlamentarisk leder. Hele stortingsgruppen ønsket at han skulle fortsette. Så må jeg bare respektere hans beslutning, sier Bekkevold.

Partiveteran Geir Toskedal rykket inn på Stortinget da Olaug Bollestad ble statsråd og uttrykte tvil om Hareide hadde den rette motivasjonen. Nå sier han at det bare handlet om at han ikke ville uttale seg på forhånd, og at han forsøkte å få Hareide til å fortsette.

– Det er trist, men vi må ha respekt for det.

Ropstad ga råd

Nestleder og mulig ny KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad, sier til NTB at han håpet Hareide ville fortsette.

– Jeg har støttet ham, sier Ropstad, som ikke vil røpe hvilke råd han konkret har gitt til Hareide.

– Blir det nå enda vanskeligere å samle partiet?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror Hareide vil fortsette å være en god støttespiller for meg personlig og politisk. Også har vi har jo fått en «gul» parlamentarisk leder.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var i i fjor høst i gang med utkastet til regjeringsplattform, basert på at Hareide skulle komme til å vinne kampen om KrF veivalg. Han forstår beslutningen.

– Å stå fram som regjeringens fremste forsvarer etter at du har stått i spissen for en helt annen samfunnsretning, det ville blitt for mye i min bok. Jeg mener det er et riktig valg han har tatt, og det stemmer med den Hareide jeg kjenner, sier Støre.

Vinn-vinn

Hareide selv sier han ser fram til en friere rolle og mer tid til å være pappa.

– En skal heller ikke snakke ned rollen som menig stortingsrepresentant. Vi har en privilegert jobb. Og jeg har vært menig i militæret som vaffelstekende presteassistent. Jeg tror denne menige rollen vil bli mer interessant, sier han med et smil.

Han forteller at kona, Lisa, har sett på veivalget som en vinn-vinn-situasjon.

– Da jeg fortalte om min beslutning før veivalget i fjor høst, sa Lisa at enten vinner du, og da er det bra for KrF og for landet, eller så ville jeg tape og familien vinne meg, sier Hareide.