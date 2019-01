Helsedirektoratet vil ha inn 200 nyutdannede leger til

Innenriks

Ved forrige opptak var det 1.300 søkere til 456 LIS1-stillinger, som er stillinger for nyutdannede leger som skal ut i spesialisering. Dermed er det mange nyutdannede som går glipp av spesialiseringsmuligheten.

– Jeg er glad for at Helsedirektoratet konkluderer med at vi trenger flere LIS1-stillinger. I 2014 fikk jeg råd om å redusere antall stillinger. Jeg er glad jeg ikke fulgte det rådet, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

Helsedirektoratet begrunner de nye stillingene med at kommunehelsetjenesten har fått flere oppgaver, behovet for fastleger har økt og at ventelistene må bli kortere.

Behovet for 200 nye stillinger er i tråd med anslaget Legeforeningen har kommet til.

– Det paradoksale er at leger må stå i kø når Norge har et behov for flere legespesialister, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

