Mann tiltalt for rasistisk vold i Bergen

Innenriks

Mandag startet rettssaken i Bergen tingrett mot tiltalte, skriver Bergens Tidende.

Det var på MM Cafe & Bar at mannen i november skal ha slått fornærmede i ansiktet med knyttet neve. Den Slaget var så hardt at den 26 år gamle mannen mistet bevisstheten, fikk hjernerystelse, knekte to tenner og fikk skader på ytterligere fire tenner. Både politiet og statsadvokaten i Hordaland mener slaget var rasistisk motivert.

Ifølge vitner skal mannen etter slaget ha gått til et annet utested der han fortalte at han hadde slåss. Han skal ha sagt at han hadde «most en svarting», at vedkommende var blitt «helt kebab i trynet» og at tiltalte likte det som hadde skjedd.

– Det er ikke så veldig vanlig med slike tiltaler. Det skal være en del konkret å gå på. Og det er det i denne saken, sier aktor og politiadvokat Sigrid Sulland.

Under rettssakens første dag nektet tiltalte straffskyld. Han hevder slaget ikke var uprovosert, og at fornærmede utøvde vold ham først.

(©NTB)