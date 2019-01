Politiet gir kun råd i forhandlingene i forsvinningssaken

Innenriks

– Politiet er ingen part i forhandlingene. Først og fremst er det familien som må gjøre sine vurderinger. I tillegg prøver vi å være en god rådgiver ut ifra våre erfaringer med lignende saker, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Dagbladet.

I forrige uke informerte familiens bistandsadvokat Svein Holden om at det har vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Budskapet fra dem kom 16. januar.

Årsaken til at det var advokaten, og ikke politiet, som gikk ut med informasjonen, har derfor en naturlig og enkel forklaring. Det er familien, og ikke politiet som kommuniserer med motparten.

Personer fortsatt ikke identifisert

Drøye to uker har gått siden politiet etterlyste to personer i forbindelse med saken. De var fanget opp av overvåkingskameraer like ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass, samme dag som hans kone forsvant.

Brøske bekreftet denne uka at de fortsatt ikke er identifisert, og de har heller ikke meldt seg selv.

– Vi ser på dette som et sentralt etterforskningsskritt. Jeg vil ikke kommentere hvorvidt vi har flere bilder av dem, men vi jobber fremdeles iherdig med å identifisere dem. Samtidig vil jeg understreke at de har status som vitner – det er ikke endret, sier politiinspektøren.

Kan ha mistet bevis

Ifølge NRK kan politiet ha gått glipp av viktige bevis fordi de var for sent ute til å skaffe seg videoopptak fra Kjeller flyplass.

Politiet skal ha sjekket om Hagen ble fraktet bort med fly, men på det tidspunktet var opptakene allerede slettet.

– Innholdet på overvåkingskameraene lagres i én uke, deretter slettes det automatisk. Da politiet tok kontakt var videoene allerede slettet, bekrefter flyplassjef Per Inge Evensen.

Kjeller flyplass ligger 8 kilometer unna ekteparet Hagens bolig, og er den største basen for småflyvirksomhet i Norge.

Evensen sier at politiet tok kontakt i midten av november og ba om overvåkingsmateriale fra slutten av oktober i fjor.

(©NTB)