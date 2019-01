Høie ut mot Støre i abortstriden

Innenriks

– Hvis Ap mener det er så brutalt, så er det rart at Støre som helseminister ikke gjorde noe med saken i det året han satt. Det er tydelig at Ap og Støre ikke ønsket å gå inn i problemstillingen, og det står i grell kontrast til ordbruken de bruker nå, sier Høie til Dagens Næringsliv.

KrF har fått gjennomslag for å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger, noe som gjør at abortloven må endres. Brutalt, har Ap-nestleder Hadia Tajik sagt. Trist, har Støre konkludert.

Helsedirektoratet sendte flere brev til Helsedepartementet i 2010, der de slo fast at spørsmålet om selektiv fosterreduksjon «er av prinsipiell karakter». Direktoratet ba om en grundig vurdering, men den kom aldri fra verken Støre eller Ap-helseministeren før han, Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Støre svarer at partiets syn den gang var at fosterreduksjon var lovlig innenfor abortloven, og påpeker at Justisdepartementet konkluderte i 2016 med at retten til selvbestemt abort inntil tolvte svangerskapsuke også omfatter retten til å redusere antall fostre i et flerlingsvangerskap.

– Det er Høie som har endret syn på dette, da han sammen med Erna Solberg åpnet for å endre abortloven i høst for å beholde regjeringsmakten, sier Støre.

