Hareide tar selvkritikk for håndteringen av KrFs veivalg

Innenriks

– Jeg kunne forberedt partiet enda bedre. Mange ble naturlig nok overrasket over det jeg sa, sier han til Aftenposten.

Det var i september den daværende KrF-lederen kom med det oppsiktsvekkende rådet til partiet om rødgrønt samarbeid. Det som fulgte var et tøft og omstridt veivalg som endte i blå seier og Hareides avgang. Til Aftenposten sier Hareide at det hadde vært en idé å bruke lengre tid, for eksempel lagt opp til en avgjørelse på KrFs ordinære landsmøte i april.

– Mange opplevde nok at det kom brått på. Men da måtte det vært en helt annen prosess, sier han.

Kun få dager etter at han ble innstilt som parlamentarisk leder i KrF, trakk Hareide seg tirsdag også der, til tross for at han fikk flest råd om å fortsette. Hareide framholder at han kanskje ikke ville bli trodd på som parlamentarisk leder i partiet etter å ha endt på tapende side i veivalget.

