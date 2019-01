Norwegian tapte flere milliarder mot slutten av 2018

Innenriks

– Norwegian har egentlig aldri hatt finansielle problemer. Vi har vært i en oppbyggingsfase, og det koster å ekspandere. Men nå er vi ferdig med mesteparten av veksten, sa konsernsjef Bjørn Kjos tirsdag, ifølge E24.

Norwegians foreløpige tall for fjerde kvartal i fjor viser at selskapets omsetning lå på 9,6 milliarder, opp fra 7,8 milliarder samme periode i 2017. Men i samme periode gikk resultatet før skatt, renter og avskrivninger fra -652 millioner til -3,11 milliarder.

Ifølge E24s beregninger falt Norwegians egenkapital 3,58 milliarder kroner, bare 200 millioner over minstekravet.

– De taper 1,8 milliarder kroner på drivstoffsikring alene. Tallene virker å være på linje med mine forventninger, sier analytiker Preben Rasch-Olsen i Carnegie. Selskapet har regnet med at dyr oljepris, økende vekst og et tøffere marked vil føre til rødere resultatstall.

Den kraftige veksten i Norwegian de siste årene har gått ut over den finansielle situasjonen. Flere analytikere har ventet at flyselskapet innen kort tid ville slite med å holde betingelsene for flere av sine lån. Tirsdag ble det kjent at Norwegian henter inn 3 milliarder kroner i egenkapital. Med emisjonen skal selskapet kunne ha kontroll på betingelsene for sine lån.

