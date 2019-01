Oslo misjonskirke: Mediedekningen av oss er skjev

Innenriks

– Det skapes et bilde av at Oslo misjonskirke ønsker å reorientere homofile, selv om jeg eksplisitt avviser at det er tilfelle, sier Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, til Vårt Land.

Oslo Misjonskirke Betlehem er en av 90 menigheter som tilhører Misjonskirken Norge, som i sin tur er tilknyttet nettverket Til Helhet, som ønsker seksuell reorientering av homofile, bifile og transseksuelle.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er medlem i Oslo misjonskirke. Andreassen framholder at menigheten Oslo misjonskirke, som Ropstad går i, ikke er tilknyttet Til Helhet, men at trossamfunnet Misjonskirken Norge er det. Pastoren mener at det viser at mange journalister blander sammen menighet og trossamfunn.

– TV 2 hadde en nettartikkel som sa at «trossamfunnet Oslo misjonskirke Betlehem har som formål å omvende homofile». I noen samtaler med journalister virket det nærmest som de trodde Til Helhet er paraplyorganisasjonen til Misjonskirken Norge, og at reorientering av homofile er hovedmålet med arbeidet vårt, sier han.

