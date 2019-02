Målinger: Ingen lysning for Venstre og KrF

Innenriks

For Kristelig Folkeparti betyr en oppslutning på 3,5 prosent på pollofpolls' gjennomsnitt for januar at partiet for tredje måned på rad er under sperregrensen og får inn tre mandater på Stortinget.

Bare én gang tidligere i løpet av de siste ti årene har partiet ligget like lavt – i september i fjor.

Situasjonen er ikke bedre for sentrumskamerat Venstre, som gikk inn i regjeringen for ett år siden.

Partiet får i januar støtte fra 3,3 prosent av velgerne, den svakeste oppslutningen siden sommeren 2017. Det ville gitt to mandater på Stortinget, og partiet har ikke vært over sperregrensen siden i fjor sommer.

Rødgrønt flertall

Mandatfordelingen er nedslående for statsminister Erna Solberg (H), som med KrFs inntreden i regjeringen nylig lyktes med sin drøm om en borgerlig flertallsregjering.

De fire ikke-sosialistisk partiene får til sammen 73 mandater, mot 96 for de resterende fem partiene. Det betyr at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ville hatt klart flertall med 88 mandater, også uten hjelp fra Rødt og Miljøpartiet De Grønnes til sammen åtte mandater.

Problemene for regjeringen skyldes ikke bare svikt hos Venstre og KrF, men også at velgerne forlater de to største partiene på ikke-sosialistisk side.

For Fremskrittspartiets del er en oppslutning på 12,3 prosent på januar-målingene den svakeste på godt over tre år. En slik oppslutning ville gitt 23 mandater på Stortinget.

Høyre faller tilbake til 24,2 prosent og ville fått 45 mandater.

Rødt og Sp flyr høyt

Arbeiderpartiet får støtte fra 28,3 prosent av velgerne i januar. Det er partiets nest høyeste oppslutning siden sommeren 2017, da partiet sist fikk støtte fra over 30 prosent av velgerne.

Samtidig kommer Rødt over sperregrensen for andre måned på rad, men bare med et nødskrik med støtte fra 4,0 prosent av velgerne. Partiet hadde i desember støtte fra 4,1 prosent, mens Bjørnar Moxnes og hans partifeller lå akkurat under sperregrensen i oktober og november.

For Senterpartiet betyr en oppslutning på 11,9 prosent at partiet ville fått inn 22 mandater. Ikke siden sommeren 2017 har partiet ligget så høyt på målingene.

Også SV opplever fremgang, til 7,4 prosent. Det ville gitt 14 stortingsrepresentanter.

For Miljøpartiet De Grønne er avstanden opp til sperregrensen fortsatt stor, og partiet får i januar en oppslutning på 3,1 prosent.

