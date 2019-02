Månedslønna har fått et løft siste året

Innenriks

Den gjennomsnittlige månedslønn er 45.600 kroner for en som jobbet heltid. Økningen var på 1.300 kroner, som tilsvarer 2,9 prosent. Beregningen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er gjort fra september 2017 til september 2018.

Direktører slått av leger

Lønningene er høyest oljenæringen. Her var snittlønna på 72.700 kroner.

Aller dårligst tjener de som jobber i overnatting- og serveringsbransjen med et månedssnitt på 31.300, til tross for at de fikk en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Om man ser på hver enkelt yrkesgruppe er det legespesialister tjener aller best, med 83.100 kroner i måneden.

Folk med tittelen administrerende direktører følger tett bak med en snittlønn i måneden på 78.100. De sikret seg en lønnsøkning på 3,3 prosent fra september 2017 til september 2018, altså mer enn snittet for alle arbeidstakere.

Lønningene er på et annet nivå i en del av de yrkene der mange jobber. Helsefagarbeidere tjener 38.800 kroner i måneden, mens de som jobber i butikk fikk en lønnsvekt på 2,8 prosent og tjener 31.600 kroner.

Dårlig blant innvandrere

Innvandrere tjener dårligere enn nordmenn. De som har en afrikansk bakgrunn tjener aller dårligst med en gjennomsnittlig månedslønn på 35.600 kroner. I den andre enden av skalaen står folk fra USA og Canada som i snitt får 52.600 kroner.

Arbeidsfolk med bakgrunn fra Øst-Europa, som er blant de største gruppene med utenlandske arbeidstakere, fikk i snitt en månedslønn på 36.100 kroner.

Det er i tillegg mange utlendinger som er pendlere eller har korttidsjobber i Norge, og som ikke bor fast her. Nesten 75.000 kommer fra EU-land og Norden. De hadde en lønnsvekst på bare 1,2 prosent og tjente i snitt 35.800 kroner.

Privat

Ifølge SSB var lønnsvekten for privat ansatte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018.

Ansatte i staten tjente 49.600 kroner, og hadde en økning på 3,2 prosent. De som jobber i kommunen tjener i snitt 41.500 i måneden og fikk en økning i månedslønnen på 2,8 prosent.

