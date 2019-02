Sjømatrådet med brexitråd til norsk sjømatnæring

Innenriks

Sjømatrådets utsending til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, sier til Aftenposten at alle sjømatbedriftene som selger til Storbritannia, må ta innover seg at ingen vet hva som egentlig kommer til å bli realitetene etter skilsmissen mellom EU og Storbritannia 29. mars.

Om Storbritannia går ut av EU uten en avtale, blir det trolig mer toll enn i dag, fordi det blir medlemskapet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som avgjør reglene for handelen med varer og tjenester.

– Det vil være smart å få varer inn i Storbritannia før 29. mars der dette er mulig, sier Asmyhr.

Muligheten for å gjøre dette med fersk fisk og sjømat med begrenset holdbarhet er imidlertid ikke så stor.

Norske myndigheter prøver ifølge NHO sine hjemmesider å komme en avtalefri brexit i forkjøpet: «Norge forhandler med britene om en nødløsningsavtale som kan hindre innføring av toll.»

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i en epost at Norge og Island for tiden er i samtaler med Storbritannia om en midlertidig og avgrenset handelsavtale for varer, som skal sikre videreføring av dagens tollnivå og opprinnelsesregler. Målet skal være å sluttføre disse samtalene innen utgangen av februar.

