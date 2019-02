Fakta om drapssaker i Norge i 2019

Innenriks

* 1. januar: 49 år gamle Anne Kari Bjelland blir funnet drept etter en boligbrann i Haugesund. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at hun trolig døde av stikkskader. Hennes samboer, en mann i 50-årene, er siktet for drap. Han har erkjent drapet.

* 10. januar: 66 år gamle Randi Berntsen blir funnet drept i en leilighet i Sjøfarendes Aldershjem på Nordnes i Bergen like etter klokken 2 på natten. Politiets teori er at hun ble kvalt. Hennes samboer, en 43 år gammel svensk borger, ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Mannen har tilstått drapet.

* 7. februar: En kvinne blir funnet død i en leilighet på Bjørndal i Oslo. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for å ha drept henne.

