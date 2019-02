Flyproblemene løst – noen avganger forsinket

Innenriks

Datanettverket som gir Avinors systemer informasjon om flygninger som skal trafikkere i norsk luftrom, var nede i morgentimene. Rett før halv sju fredag kom meldingen om at problemene var løst.

– Trafikken går etter hvert som normalt, men det vil bli noen følgeforsinkelser utover dagen, skriver Avinor.

Ifølge Avinors oversikt var det ingen innstilte avganger fra Oslo lufthavn som følge av de tekniske problemene, men flere avganger fikk nye tider.

Feilen skal ha oppstått natt til fredag og lå ifølge Avinor i England. Den medførte svært begrenset kapasitet i flytrafikken.

– Vi vet at noen fly ble innstilt som følge av situasjonen som oppsto i morgentimene. Men trafikken vil normaliseres i løpet av et par timer. Det er ingenting som per nå tyder på at hacking er årsak til databruddet, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.