Konfliktråd: Snømåking ofte kilde til nabokrangel

Innenriks

Bråkete snøfresere og irritasjon over at en nabo har frest snø over på naboens tomt, er blant de mange uenighetene som skaper nabokrangler om vinteren, skriver NRK.

De fleste nabokonfliktene bunner i misforståelser, ifølge leder Agron Tahiri i Konfliktrådet i Vestfold.

– Mange tolker det naboen gjør og hisser seg opp, uten å starte en rolig samtale for å finne ut hvorfor naboen gjør nettopp dette. Man sier heller ikke ifra om hva man mener, sier Tahiri.

Dersom naboene ikke evner å løse konflikten seg imellom, ender saken opp til mekling hos Konfliktrådet. Deres tips for å unngå at nabokrangler eskalerer er blant annet å ikke tillegge naboen motiver og dårlige egenskaper. I tillegg råder de til å snakke med og ikke om naboen.

– Vær både tydelig og klar med eget budskap om hvordan du opplever det. Og slik at naboen skjønner at dette er viktig for deg, men også vennlig med tanke på å høre hvordan naboen tenker, råder Konfliktrådet.

