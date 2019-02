Fylkesleder i Nordland godt plassert før KrF-valg

Innenriks

Etter at Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs veivalg og trakk seg som partileder, må KrF velge en ny ledertrio. Mens flere sa at nestleder Kjell Ingolf Ropstad ikke vil virke samlende etter vinterens veivalg, ser det nå ut til at partiet vil stille seg bak ham, skriver Dagbladet.

Konstituert partileder Olaug Bollestad ønsker å fortsette som nestleder. På landsmøtet i slutten av april skal det velges en nestleder til, og avisen trekker fram Ingelin Noresjø som en av tre aktuelle kandidater. De andre to er Erik Lunde fra Oslo og tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse fra Akershus.

Sistnevnte sto – i likhet med Ropstad og Bollestad – på «blå side» i kampen om veivalget. For å inkludere den andre halvdelen av partiet i ledelsen, stiller dermed Noresjø og Lunde sterkest. Av de to har nordlendingen Noresjø en fordel når partiet vil unngå å bli et parti for Sør- og Vestlandet.

– Målet er jo å styrke seg i alle deler av landet. Dersom mitt kandidatur, som både en politisk og geografisk stemme fra Nord-Norge, kan bidra til dette, så stiller jeg meg til rådighet, sier Noresjø selv.

