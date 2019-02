Strøm, mobilnett og nødnett tilbake i Salten

Innenriks

Det var uværet i Nordland som førte til at en høyspentledning falt ned og påfølgende strømbrudd mange steder i Salten fredag. Både nødnettet og mobilnettet var nede.

– Det er strømbrudd og bortfall av mobilnett og nødnett i Straumen, Ulsvåg, Drag, Kjerringøy og Beiarn. I tillegg er det begrenset GSM-dekning på Fauske, opplyste stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt tidlig fredag formiddag.

Litt etter klokken 12 var strømmen tilbake, og dermed var både mobilnettet og nødnettet oppe igjen.

Politiet opplyser at Telenor fortsetter å overvåke situasjonen.

– Vi jobber for å få inn tjenestene igjen, men er forberedt på at det kan bli flere utfall. Meteorologisk institutt melder om ytterligere forverring i værsituasjonen utover ettermiddagen og i morgen for Nordland og Sør-Troms, sa Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen tidligere fredag.

Telenor har satt inn ekstra personell både internt og eksternt hos teleselskapets entreprenører gjennom helgen.

