Lysbakken tar kamp mot gruveplan til Stortinget

Innenriks

– Vi fremmer forslag på tirsdag om å ta tillatelsen til Nussir opp til behandling i Stortinget, sier Lysbakken til NTB.

Han redegjorde for SVs planer i en tale til årsmøtet i Troms og Finnmark SV i Tromsø søndag.

– Vi fremmer samtidig tilsvarende forslag knyttet til Førdefjorden, som er den neste sjødeponisaken som regjeringen har på sitt bord, sier SV-lederen.

– Dette gjør vi fordi vi mener dette er den største miljøskandalen på lang tid. Det vil bli en ny Alta-sak. Regjeringen kommer til å få enormt med bråk. Det er en så stor sak at den ikke kan avgjøres av regjeringen alene, mener Lysbakken.

– Ikke gjemme seg

Alta-konflikten var en politisk strid på 1970-og 1980-tallet om utbyggingen av et vannkraftverk i Altaelva i Finnmark.

Næringsdepartementet ga torsdag driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. Med i planene er et omstridt deponi for gruveavfall på bunnen av den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

Lysbakken vil ta opp saken i Stortinget for å ansvarliggjøre hver enkelt representant og hvert parti.

– Det skal ikke være noe sted å gjemme seg. Alle må stå til ansvar for om de er for eller mot. Denne saken er ikke over, sier han.

Ikke godkjent av Stortinget

SV-lederen håper Venstre og KrF ikke har gitt opp kampen mot gruveplanen, som de imidlertid har godtatt som en del av regjeringssamarbeidet.

– Jeg håper at KrF og Venstre kan benytte en slik omkamp i Stortinget til å vise at de ikke vil gi seg, sier Lysbakken.

Venstre-leder Trine Skei Grande viste fredag til at «et massivt flertall i Stortinget» har presset gjennom gruveplanen.

SV fremholder imidlertid at Stortinget aldri har gitt noen utslippstillatelse til Nussir, men vedtatt at dette er en sak regjeringen skal behandle. Det betyr at regjeringen kan si nei til driftskonsesjon når klagene nå kommer på regjeringens bord.

«Hva skal vi leve av?»

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener gruvedriften er nødvendig for å skape lokale arbeidsplasser og for å utvinne kobber, som trengs for å lykkes med det grønne skiftet.

Han kom i helgen med et utfall på Facebook mot kritikken av alt fra gruvedrift til olje og gass og utbygging av vann- og vindkraft.

– Når jeg ser angrepene på næring etter næring, er det på tide å spørre: Hva skal vi faktisk leve av i dette landet? skriver Isaksen.

– Offentlig forbruk? Subsidier? Drømmer? Digitale landskap? Lobbyisme? Reality-tv? Noen må faktisk bygge dette landet!

– Fordummende

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Isaksen har helt rett i at jeg mener vi ikke skal leve av skitten og forurensende industri, og derfor er det viktig å satse på den grønne og fornybare industrien, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til DN.

Løsningen er å vri økonomien vekk fra grå til grønne næringer, ifølge MDGs talsperson Arild Hermstad.

– I stedet for å subsidiere oljeindustrien, vil vi gi én milliard til privatpersoner som vil redusere sitt eget klimaavtrykk, som å installere solceller, kjøpe elsykkel eller installere ladestasjoner i borettslaget.

Lysbakken mener Isaksens retorikk er fordummende.

– Det er vi som er opptatt av klimaomstilling, som oftest kommer med forslag til fornyelse av norsk næringspolitikk. Regjeringen sitter fast i det gamle og forsterker oljeavhengigheten, sier SV-lederen.

