Gratulasjonene strømmer på til Norges aktive konge på 82-årsdagen

– Kongen markerer dagen privat, er alt kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet vil si om feiringen.

Ifølge TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland blir bursdagen feiret i utlandet.

– Sammen med dronning Sonja dro han utenlands på en ukes vinterferie sist mandag, og til helgen drar de direkte til Seefeld, sier Totland til kanalen.

Der skal kongeparet heie fram de norske deltakerne under ski-VM.

Gratulasjoner fra land og strand

Også på kongehusets Facebook-side er det fest. Over tusen gratulasjoner fra vanlige undersåtter var kommet inn en snau time etter at Slottet la ut en bursdagsoppdatering der.

– Håper du får en fin og hyggelig dag. Vi er kjempeglad i deg, heter det i en kommentar.

– Deres Majestet. Håper vi får beholde Dem i mange år til. Takk for innsatsen så langt, skriver en annen.

Norges konge trer inn i sitt 83. år med en stadig innholdsrik timeplan. Den aktive kongen var senest i forrige uke på Lillehammer for å markere at det er 25 år siden OL i byen. Og i mars venter statsbesøk til Chile.

Besøket markerer 100 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Chile, og i løpet av turen skal de kongelige blant annet møte landets president Sebastián Piñera.

De kommende månedene vil kongen også ha fylkesturer på agendaen, og både kongeparet og kronprinsparet skal reise på besøk til flere steder rundt om i Norge.

Vil forbli Norges konge livet ut

Den 82 år gamle kongen er imidlertid ikke bare aktiv når det kommer til reising, han har tidligere denne måneden også vært engasjert på mediefronten. I et stort intervju med Dagens Næringsliv sammenligner kong Harald Norges oljefond med Onkel Skrues pengebinge.

– Vi har jo blitt rikere enn vi noen gang kunne forestilt oss. Vi er blitt onkel Skrue, vi, et land med masse penger. Det gjør oss attraktive for mange, siden de vil at vårt store oljefond skal investere hos dem, sier kongen til avisen.

Kongen gjentok også tidligere forsikringer om at han aldri kommer til å forlate tronen.

– Det er blitt tradisjon i dette landet for at vi holder på til «the bitter end», sier han til DN.

