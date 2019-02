Norwegian erkjenner at kassen nesten var tom

Innenriks

Brevet er ifølge Dagens Næringsliv sendt ut i forbindelse med emisjonen hvor selskapet skal hente inn tre milliarder kroner.

«Uten den rettede emisjonen venter selskapet at det vil være i brudd med lånebetingelsene som omhandler bokført egenkapital i eller rundt første kvartal 2019.», skriver Norwegian.

Selskapet opplyser at milliardene fra emisjonen skal brukes til å sikre at egenkapitalen er stor nok til å innfri vilkår i obligasjonslån og finansiere driften. Lånevilkårene går blant annet ut på at egenkapitalen til enhver tid skal være på minimum 1,5 milliarder kroner.

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på 1,7 milliarder kroner, ifølge DN.

