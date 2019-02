Politiet vil løse passkaos med SMS

Innenriks

Det opplyser justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og konstituert politidirektør Håkon Skulstad etter å ha diskutert de lange passkøene på Østlandet i et møte tirsdag.

– Fra 2020 vil vi sende SMS-varsling til de som må fornøye passet sitt i god tid på forhånd, cirka ett år. Der gir vi også tilbud om en time. På den måten ønsker vi å fordele utstedelsen av pass jevnt utover året, sier Skulstad til NTB

Han påpeker at veldig mange gjerne vil skaffe seg nytt pass på våren og forsommeren, mens få gjør det om høsten.

Politiet har alt varslet tiltak for å redusere den lange ventetiden for å få pass på Østlandet. Både i Oslo, Øst og Sørøst politidistrikter er det nå mulig å bestille time 90 dager fram i tid. I tillegg økes bemanningen etter påske, og sommervikarer begynner å jobbe tidligere enn planlagt.

Legger ut restplasser

I Oslo vil passkontorene forlenge åpningstidene til klokka 18 og også ha åpent på lørdagene. Også i de to andre politidistriktene på Østlandet blir det utvidede åpningstider.

– Det blir stadig lagt ut «restplasser», opplyser Skulstad, som oppfordrer folk til å sjekke både morgen og ettermiddag for å se om det er kommet noen ledige timer.

De som produserer passene, klarer å overholde leveringstiden som er på inntil ti dager, selv om antall bestillinger har økt, opplyser han.

Viktig service

– Dette er en viktig servicefunksjon, så vi syns det er viktig at politiet kaster seg rundt og løser disse problemene så folk får pass, sier Wara til NTB.

Han avviser at de lange passkøene har sammenheng med nedleggelse av passkontorer.

– Det er viktig å huske på en viktig ting: Vi er i en runde hvor vi gjør passene sikrere og tryggere. Det er et spørsmål om samfunnssikkerhet, sier han.

Skulstad viser til flere årsaker. Han mener frykten for at man ikke skal få pass i tide, blant annet på grunn av det nye passystemet, har bidratt til at mange raskt ønsker å sikre seg reisedokumentet.

Tusenvis forsvinner

At så mange som 34.000 pass forsvinner hvert år, enten ved tyveri eller at eieren mister det, bidrar også.

– Det er ikke forklaringen på det som skjer nå, men hvis folk er enda flinkere til å passe på passene sine, vil det bli mindre behov for å utstede pass. Det ville spare folk både bry og penger, sier Skulstad, som også minner om at passet er et viktig dokument.

Ifølge Wara må politidistriktene finansiere den økte kapasiteten i egne budsjetter. Men han påpeker at pass i utgangspunktet skal være selvfinansierende gjennom gebyrer.

