KNM Helge Ingstad på plass på Hanøytangen

– Det er en lettelse å se at fregatten er på vei inn til Hanøytangen nå, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til NTB torsdag formiddag.

Fregatten var allerede blitt hevet cirka 1,5 meter i vannet ved hjelp av lensing og drenering på havaristedet onsdag.

Vel framme ved havna på Hanøytangen skal arbeidet med å heve og drenere fregatten fortsette.

Raskere enn ventet

Slepingen startet onsdag kveld. Forsvaret meldte at det kunne ta opptil 24 timer å slepe fregatten Helge Ingstad fra havaristedet i Hjeltefjorden til Hanøytangen, men arbeidet har altså gått raskere enn ventet.

– Det er fortsatt to døgn igjen med intens jobbing for å få Helge Ingstad over på lekter og etter hvert levere båten tilbake til Haakonsvern, sier bergingsleder Anders Penna i BOA, selskapet som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av selve hevingsoperasjonen.

Besetningen deltar

Deler av mannskapet som var om bord under kollisjonen i Hjeltefjorden 8. november, bidrar i arbeidet med å tømme fregatten for vann.

– Det er de som kjenner fartøyet best. De har med seg lensepumper. Dette er kjente oppgaver som de har øvd på, sier Sandberg.

Rundt 120 besetningsmedlemmer skal delta i dette arbeidet. Vanndreneringen vil ta mellom to og tre døgn, ifølge Bergens Tidende.

Kritiske værforhold

Når fregatten er hevet og det meste av vannet borte, skal den plasseres på en lekter. Sandberg betegner dette som en kritisk fase i aksjonen.

– Det er ventet vind i området i helgen. Det er kritisk når fregatten skal settes på lekteren. Vind kan gjøre at tungt utstyr kan slenge rundt, noe som utgjør en stor fare, sier Sandberg til NTB.

Arbeidet med heve fregatten opp på lekteren avhenger dermed av værforholdene.

– Vi setter sikkerheten til personellet først og sjekker været kontinuerlig. Vi har egen meteorolog som gir løpende oppdateringer, sier hun.

Sandberg regner med at fregatten er på plass på Haakonsvern innen søndag.

