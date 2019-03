Hauglie måtte svare for femprosents-kontrakter i Stortinget

Innenriks

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ble i Stortingets spørretime onsdag konfrontert med medieoppslag om at ansatte har opplevd å bli tilbudt kontrakter på bare noen få prosent fra bemanningsbyråer etter at det fra nyttår ble forbudt med såkalte nullprosentskontrakter.

Det var den rødgrønne opposisjonen og KrF som i fjor vår tvang regjeringen til å gjøre innstramninger overfor bemanningsbransjen som gikk lenger enn regjeringens eget forslag. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens oppfølging i etterkant har vært for dårlig.

– Erna Solberg har kalt dette ett av regjeringens største nederlag. Da er det kanskje ikke overraskende at man er nølende og motvillig til å følge opp, sa Støre.

– De nye reglene trådte i kraft 1. januar i år og umiddelbart så vi en rekke forsøk på å sno seg unna regelverket med nye oppfinnsomme kontrakter som gir lav eller ingen trygghet for jobb. Dette viser at regjeringen har jobbet på lavgir, og konsekvensene er store, la Støre til.

Hauglie avviste at regjeringen ikke følger opp stortingsvedtaket og viste til at de nye reglene så vidt har trådt i kraft.

– Om sakene om femprosentskontrakter er lovlig eller ikke, er vanskelig å konkludere om her, men ethvert forsøk på å omgå lov og regelverk er uheldig, og ikke noe vi ønsker, understreket hun.

Støre kritiserte regjeringen for å ikke ha et godt nok tilsyn på plass idet de nye reglene trådte i kraft. Regjeringen utreder for tiden om Arbeidstilsynet skal overta tilsynsansvaret, slik stortingsflertallet har bedt om. Hauglie påpekte at en slik overføring må utredes, fordi de vil innebære endring av kompetanse hos Arbeidstilsynet.

– At reglene trer i kraft før tilsynet er på plass, er gal rekkefølge og tyder på uvillighet. Inntrykket som etterlates er at man kan fortsette som før, uttalte Støre.

