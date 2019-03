Dale vil ikke motsette seg omstridt navnebytte

Innenriks

Tirsdag ble det klart at NSB samler tog og buss under det nye navnet Vy. Navneendringen har møtt massiv kritikk.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli slo i Stortingets muntlige spørretime onsdag fast at NSB har overlevd unionsoppløsningen, to verdenskriger, oljekrise og et femtitall regjeringer, men nå ikke ser ut til å overleve Solberg-regjeringen.

– Etter over 130 år er det altså slutt for NSB – Norges Statsbaner, sa han.

– Har samferdselsministeren som generalforsamling i NSB godkjent navneendringen? ville han vite.

Både Rødt og Ap fremmet onsdag forslag i Stortinget om å be samferdselsministeren stanse NSBs navnebytte. SV varslet støtte til forslaget.

– Konkurransekraft

Dale viste til at generalforsamlingen ennå ikke er avholdt, men understreket at styret flere ganger underveis i navneendringsprosessen har konsultert Samferdselsdepartementet.

– Styrets vurderinger veier tungt når vi skal behandle saken i generalforsamling. Jeg har derfor varslet styret om at jeg – hvis de mener dette er nødvendig – ikke aktivt vil motsette meg endringen, sa Dale.

– Styret i selskapet mener det er avgjørende for selskapets konkurransekraft at vi gjør endringer som bidrar til en felles profilering og samler det som i dag fremstår som ett NSB og ett Nettbuss, i et felles selskap, for å være posisjonert for å vinne fremtidige konkurranser, sa statsråden.

Generalforsamlingen holdes 22. mars.

Arbeidsplasser

Navneendringen ble latterliggjort både av politikere og mange vanlige folk da den ble kjent tirsdag.

– Alle ler av navnet Vy, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortinget.

Men Dale fremholdt at styret i selskapet har brukt mye tid på endringen og gjort grundige vurderinger med det utgangspunktet at omtrent 10.000 arbeidsplasser i selskapet er avhengig av konkurransekraft i fremtiden.

– Selskapet mener at markedet er i endring, og at det ikke er posisjonert med dagens organisering for å vinne nye markedsandeler. Selskapet har selv ment at de må gjøre den endringen, sa Dale i Stortinget.

– Jeg er opptatt av at flere skal velge å bruke kollektive løsninger. Jeg er opptatt av at NSB, som vi kjenner det i dag, skal overleve i mange tiår til fordi de er konkurransedyktige og vinner anbud i markedet, enten på buss eller bane, understreket samferdselsministeren.

Sterk kritikk

Både Ap, SV og Rødt har vært knallharde i sin kritikk av navneendringen. Moxnes viser til at saken formelt skal behandles i generalforsamlingen.

– Det er fortsatt mulig å snu i tide, sier han til NTB.

Han har tro på flertall for forslaget, ettersom både opposisjonen og Frps transportpolitiske talsperson på Stortinget, Morten Stordalen, ba styret revurdere saken.

Opposisjonen har også vært opptatt av at navneendringen har en prislapp på 280 millioner kroner over fire år.

– Vy er dårlig og dyr symbolpolitikk, mener SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra.

Myrli ber samferdselsministeren bruke sin eiermakt og stanse navnebyttet.

– Det handler om å hindre at 200–300 millioner kroner kastes bort på tull, mens pendlere og andre passasjerer venter på forsinkede og overfylte tog, sier han.

