Equinor forlenger levetiden til åtte oljeinstallasjoner

Innenriks

Det norske oljeselskapet har fått myndighetenes godkjenning til å forlenge levetiden til åtte installasjoner på norsk sokkel. Økt og forlenget utvinning og produksjon vil gi enda høyere fortjeneste fra petroleumsvirksomheten fra de aktuelle feltene, ifølge Equinor.

De åtte levetidsforlengelsene omfatter Gullfaks A, B og C, samt Norne, som skal få holde på til 2036, mens Oseberg Øst forlenges til 2031, Snorre A og B til 2040 og Åsgard A-skipet til 2030.

– Dette bidrar til å opprettholde tusenvis av arbeidsplasser i havet og på land og betydelige inntekter til samfunnet, eiere og leverandører. I dag skaper eksempelvis Gullfaks over 1.500 direkte arbeidsplasser fordelt på tre plattformer. I tillegg kommer arbeidsplasser på land hos oss og våre leverandører samt ytterligere lokale ringvirkninger over hele landet, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund for utvikling og produksjon i Norge.

Totalt planlegger Equinor å forlenge levetiden til over 20 installasjoner på norsk sokkel.

