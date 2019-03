Naturvernorganisasjoner rasende over regjeringens oljeforslag

Innenriks

– Omfanget er helt ekstremt. Har regjeringen i det hele tatt forstått alvoret i klimatrusselen? Vi kan ikke fortsette å utvinne olje og gass i et så rått tempo når det verden trenger, er dramatiske kutt i klimautslippene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte områder.

Regjeringen foreslår en utvidelse på 48 blokker i Barentshavet, 37 blokker i Norskehavet og 5 blokker i Nordsjøen.

Lundberg sier at Riksrevisjonen tidligere i år «slaktet» oljevernberedskapen i dette havområdet.

– Oljebransjen har ingenting i Barentshavet å gjøre. Dette er svært sårbar arktisk natur hvor vi finner noen av verdens viktigste gyte- og oppvekstområder for fisk. Et oljeutslipp i disse områdene vil kunne få katastrofale konsekvenser for de livsviktige økosystemene der, sier Lundberg.

Streik for klimaet

Også Natur og Ungdom kritiserer regjeringens avgjørelse.

– Vi må kutte utslipp, og vi må gjøre det nå. Men i stedet bidrar regjeringen til å drastisk forverre klimakrisen, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Han påpeker at kunngjøringen skjedde samtidig som tusenvis av skoleelever streiket og demonstrerte for klimaet i Bergen. 22. mars skal over 10.000 ungdommer delta i en landsomfattende skolestreik for klimaet.

Regjeringen foreslo torsdag å arrangere møter med de streikende i flere norske byer utover våren.

Ikke interessert i møte

Det er ikke de streikende ungdommene interessert i, ifølge Eiterjord.

– Denne regjeringen bidrar til å sabotere framtida til dagens unge, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å være rasende, sier han. Han kaller regjeringens klimatiltak «mye prat og lite handling».

– Samme dag som de inviterer til «klimatoppmøte» for ungdommer, saboterer de klimamålene. Regjeringen er verken interessert i utslippskutt eller å lytte til ungdommen, og da tviler jeg på at et slikt møte ville hatt noe for seg, sier Eiterjord.

