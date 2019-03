Lødingen-kvinne nekter straffskyld i Wara-saken

Innenriks

– Hun er svært klar og bestemt på at dette er tull og at PST er på villspor, bekrefter advokat John Christian Elden i en SMS til NTB.

Ifølge han har PST fortalt Bertheussen at hovedbeviset mot henne skal være et kamera som ikke virket da brannen oppsto natt til søndag 10. mars.

– Hun skjønner ikke problemet, da det var hun som i forkant av dette hadde klaget over at kameraet ikke fungerte. Det hadde ikke PST fått med seg, ifølge avhøret, skriver Elden. Ifølge han sendte Bertheussen skriftlige varsler i forkant av brannen.

– Vi regner med at siktelsen mot henne henlegges, og at ressursene settes inn for å finne riktig gjerningsmann, tilføyer advokaten.

PSTs seniorrådgiver Martin Bernsen ønsker ikke å kommentere hva som kom fram i torsdagens avhør eller om mistanken mot Bertheussen er like sterk som før avhøret.

– Jeg kan ikke komme med en bedømming av det, sier han.

Han ønsker heller ikke å kommentere Eldens påstand om kameraet som ikke skal ha virket.

– Vi kan ikke kommentere slike ting, men vil la etterforskningen gå sin gang med de skritt vi må ta, sier han.

Bertheussen ble tidligere torsdag pågrepet og siktet av PST.