Ekspert: Boliglånsrente over 3 prosent er uakseptabelt

– Hvis man skal gi en veiledning om hva folk bør akseptere å betale, så vil 2,5 prosent på boliglånsrenten fortsatt gi banken en god margin. Det er ikke noe synd på bankene, sier Realfsen.

Dette gjelder om du har 80 prosent sikkerhet for lånet, og i hvert fall hvis du har 60 prosent sikkerhet.

-Uakseptabel

Et søk på Finansportalen som er en tjeneste fra Forbrukerrådet der du kan sammenligne bankprodukter og forsikringsprodukter, viser grovt regnet at omkring en tredel av bankene priser seg til over 3 prosent for boliglånene. Dette gjelder enten du har en sikkerhet på 80 prosent eller 60 prosent.

Dette betyr at omkring to tredeler av norske banker som har boliglån som produkt, tilbyr dette til under 3 prosent.

– Er boligrenten din over 3 prosent, er den uakseptabel høy. Og siden såpass mange av bankene har priset boliglånene over dette nivået, er det en fare for at mange nordmenn betaler for mye for boliglånene sine, sier Realfsen i Finansportalen.

Det er enkelt å søke nytt boliglån. Og banken hjelper gjerne potensielle kunder. Du må ha tre ting: En verdivurdering, som ofte en eiendomsmegler gjør gratis, du trenger siste års skattemelding og en lønnsslipp. Dette er standard for det banken krever for å behandle en boliglånssøknad.

God margin

Norges Bank bestemmer styringsrenten som gis på innskudd og utlån til alle bankene. Den henger sammen med den interne renten NIBOR, som norske banker bruker seg imellom når de låner til hverandre. Før helgen lå den på 1,37 prosent. Bankenes margin er det som ligger mellom NIBOR-renten og det du betaler for boliglånet.

Det er forventet at Norges Banks styringsrente skal opp 0,25 prosentpoeng til 1 prosent på torsdag. Renten ble satt opp fra rekordlave 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor.

I tillegg til avgjørelsen om styringsrenten kommer det også en ny pengepolitisk rapport torsdag med en eventuelt justert rentebane som sier noe om hvordan Norges Bank forventer at styringsrenten vil utvikle seg i årene framover.

Årene som kommer

– Vi forventer at Norges Bank øker styringsrenten 0,25 prosentpoeng i tråd med tidligere varsler. Vi venter også at Norges Bank vil varsle en ny renteøkning etter sommeren, i september. Rentebanen framover vil trolig bli løftet med mellom 0,10 og 0,15 prosentpoeng både i 2020 og 2021, skriver seniorøkonom Kyrre Amdal i DNB Markets i sin rapport forrige uke.

Den andre renteøkningen vil dermed ifølge DNB komme noen måneder tidligere enn det Norges Bank har sagt tidligere.

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror på en litt lavere rentebane enn Norges Bank i sine prognoser som kom tidligere i måneden. De varsler at styringsrenta vil øke med til sammen ett prosentpoeng fram til utgangen av 2022.

Nedjusteringen skyldes først og fremst dårligere utsikter i den internasjonale økonomien og lavere renter både i eurosonen og i USA.

