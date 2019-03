Norges Bank hever renten

Innenriks

Det skjer samtidig som det er utsikter til en sterk utvikling i norsk økonomi, og smtidig som de amerikanske og europeiske sentralbankene har sagt de dropper renteøkninger i år.

Norges Bank varslet torsdag at styringsrenten økes fra 0,75 til 1,0 prosent. Klokken 10:30 presenterer sentralbanksjef Øystein Olsen rentebeslutningen på en pressekonferanse.

Etter forrige ukes overraskende høye inflasjon kombinert med en rapport om solid norsk vekst fra sentralbankens nettverk, var økonomene på forhånd svært sikre på dagens renteheving.

Det var knyttet mer spenning til når neste heving skulle komme.

Varslet to renteøkninger i år

Både i januar og desember holdt sentralbanken renten uendret, men ga klar beskjed om heving i mars, samt ytterligere innstramming i andre halvår.

Økonomene tolket dette som et varsel om heving i september eller desember, mens markedet har vært nølende til å prise inn videre renteoppgang på grunn av den globale usikkerheten.

Onsdag kveld holdt den amerikanske sentralbanken renten uendret, men avblåste de planlagte rentehevingene i 2019, med frykt for handelskrig og svakere global vekst. Den europeiske sentralbanken sa tidligere i mars at renten trolig ikke vil heves i år.

Norges Bank satt opp styringsrenten for første gang på syv år i september i fjor til 0,75 prosent fra rekordlave 0,50 prosent, i takt med at veksten i norsk økonomi tok seg opp og for å motvirke for høy gjeldsvekst og galopperende boligpriser.

Nye prognoser

Sentralbanken presenterer også nye prognoser for økonomien i.

Tidligere denne uken kom regjeringen med oppdaterte prognoser, som viser fastlandsvekst over trend både i år og neste år på henholdsvis 2,7 og 2,5 prosent.