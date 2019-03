Blodapparat trekkes fra markedet

Innenriks

Apparatet enFlow har blitt brukt ved de fleste sykehus i Norge. Sykehusene vet ikke hvor mange pasienter som har fått blod eller væske varmet opp av apparatet, skriver Aftenposten.

Produsenten varslet i slutten av forrige uke at engangskassettene til væskevarmeren trekkes umiddelbart fra markedet fordi en studie har påvist at bruken kan føre til skadelige aluminiumsverdier i væsken som går inn i pasientene.

– Det er ingen holdepunkter for at dette er hatt negative helsevirkninger. Når produsenten likevel trekker utstyret fra markedet, handler det om at det påvist en feil som må rettes. Vi vil uansett vurdere saken og ta stilling til om det er behov for noen spesiell oppfølging av pasienter i vår region, sier fagdirektør Jan Frich i Helse sør-øst til avisen.

Fagdirektørene ved landets fire regionale helseforetak hadde forrige uke et hastemøte om apparatet. De konkluderte med at landets sykehus skal kun benytte det hvis det ikke finnes andre alternativer og er nødvendig for pasientsikkerheten.

Svært store mengder aluminium kan i verste fall være giftig for nervesystemet og påvirke knokler og forplantningsevne.

