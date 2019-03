Passasjer rystet etter å ha blitt evakuert fra cruiseskip

Innenriks

– Jeg ble redd. Jeg har aldri opplevd noe så skremmende. Jeg begynte å be, og jeg ba for sikkerheten til alle om bord, sier Jacob til NRK.

Hun var på cruiseskipet sammen med sin ektemann og to venner. De har like etter 18.30 lørdag ikke fått noen informasjon utover at det var mye vind og bølger på sjøen, og at skipet fikk problemer med en av motorene.

Jacob beskriver helikopterturen fra skipet og til land som svært ubehagelig.

– Helikopterturen var skremmende. Vinden var som en tornado, sier hun.

De evakuerte passasjerene vil bli tatt inn på hoteller i Molde, Kristiansund og Fræna kommune. Redningsarbeidet pågår fortsatt lørdag kveld.

(©NTB)