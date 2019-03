Cruiseskip slepes mot Molde – 479 er evakuert

Innenriks

– ​De har snudd skipet og satt kurs mot Molde. Evakueringen er foreløpig satt på vent, forteller mediekontakt Einar Knudsen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Det vurderes fortløpende om evakueringen skal starte igjen, ifølge Hovedredningssentralen.

7 knop

Farten er cirka 7 knop, og det er drøye 32 nautiske mil (60 kilometer) fra stedet der slepet startet til roligere farvann – og rundt 43 nautiske mil (80 kilometer) til Moldefjorden. Med 7 knops fart vil det ta skipet nærmere fire og en halv time å komme til roligere farvann og rundt seks timer til Moldefjorden.

Ifølge rederiet går skipet for egen maskin og følges av to supplyskip og en taubåt. Det blåser søndag formiddag sørvestlig vind på rundt 18 meter i sekundet i området skipet befinner seg. Det tilsvarer sterk kuling.

Statens havarikommisjon for transport har ennå ikke tatt stilling til om de skal granske motorhavariet til cruiseskipet, skriver Bergens Tidende.

– Vi følger saken tett. Vi har enda ikke tatt stilling til om vi skal undersøke den», skriver avdelingsdirektør Dag S. Liseth i en tekstmelding til avisen.

Fly- og droneforbud

Det er innført et flyforbud i en radius på 5 nautiske mil rundt skipet som er under slep. Dette gjelder også droner, opplyser Hovedredningssentralen.

​​Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans i Hustadvika ved 14-tiden lørdag. Rederiet opplyser det nå er evakuert 479 passasjerer med helikopter og at det er 436 passasjerer igjen om bord i tillegg til et mannskap på 458.

Ifølge rederiet har 20 personer blitt skadd og får medisinsk tilsyn og pleie på lokale sykehus. Noen av disse er allerede skrevet ut.

Fræna kommune holdt flere pressekonferanser søndag. ​Ifølge kommunen er passasjerene engelsktalende.

Pårørende til reisende fra USA kan ringe 1-888-889-8837, mens gjester som har booket sin reise fra Storbritannia bes ringe 07585 779 853 eller 0208 780 7900, opplyser politiet.

Rederen er i Norge

Reder og styreleder Torstein Hagen i Viking Cruises har fløyet fra hjemmet sitt i Sveits til Norge. Han roser mannskapet og redningsarbeiderne.

Hagen ankom Molde sent lørdag kveld og har hatt et møte med en del av de evakuerte passasjerene og forteller at flere av dem lurte på hvordan de kunne få ting som pass og medisiner.

– Vi jobber med å organisere transport for dem hjem dit de bor. De første passasjerene reiser allerede søndag, opplyser rederiet i en pressemelding.

– Helt siden vi først fikk melding om at skipet hadde problemer har vår prioritet vært å sikre liv og helse til de om bord. Vi vil rette en stor takk til Hovedredningssentralen Sør-Norge, redningsmannskapet og alle andre som har bidratt i forbindelse med evakuering. De har handlet med profesjonalitet, dyktighet og iherdighet under svært vanskelige værforhold. Vi vil også få takke alle på land som har vist våre gjester omsorg og gjestfrihet etter det som har vært en krevende opplevelse for mange, sier Hagen i pressemeldingen.

Kutt og brudd

Over 100 frivillige fra Røde Kors jobbet hele natt til søndag ved mottakssenteret i Brynhallen på Hustad og på hotellene i Molde og Kristiansund, opplyser aksjonsleder Trond Inge Larsgård.

– Flere av passasjerene som har kommet til land er forslått, har kutt eller bruddskader. Når de kommer til evakueringssenteret blir de registrert, og de får tørre klær og varme pledd. Mange er også traumatisert av det de har opplevd og trenger å bli ivaretatt når de kommer til land, sier Larsgård.

(©NTB)