Inspeksjonen av Viking Sky kan ende med sikkerhetstilråding til andre fartøy

Inspektørene fra Sjøfartsdirektoratet gikk først om bord mandag for å prøve å finne ut hva som førte til at skipet fikk motorstans lørdag. Målet er å raskt avdekke om det er forhold som gjør det nødvendig å advare andre fartøy.

– I det arbeidet som direktoratet nå gjør om bord, så er det stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy. Arbeidet er ikke ferdig og direktoratet vil raskt gå ut med informasjon om slike forhold skulle bli avdekket, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

Tirsdag fortsatte inspeksjonen av cruiseskipet.

– Etter ulykken i 2007 med ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin gikk vi etter kort tid ut med en foreløpig sikkerhetstilråding basert på de opplysningene vi etter hvert fikk. Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip, skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker han.

Nærmer seg årsaken

Tirsdag har inspektørene konsentrert seg om skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppsto forut for og under hendelsen i Hustadvika. Direktoratet jobber tett med rederiet og klasseselskap for å identifisere årsaken til «blackouten» i maskineriet.

– I tillegg bistår direktoratet både politi og havarikommisjonen i deres arbeid, opplyser Alvestad.

Tirsdag kveld sier havarikommisjonens Dag Lisbeth til BT at de begynner å få en klar formening om hva årsaken til blackouten var. Ved 22.30-tiden tirsdag kveld får NTB opplyst av Liseth at dagens arbeid er avsluttet, men at han ikke vil gi noen konklusjon på nåværende tidspunkt.

Til avisen sier kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland for viking Ocean Cruises som eier Viking Sky, at skipet skal til Vestbase i Kristiansund for å repareres.

Inntil bakgrunnen for motorstansen er kjent, kan ikke rederiet få seilingstillatelse til Kristiansund. De kan imidlertid få tillatelse for enkeltseilas, gitt at Sjøfartsdirektoratet er sikre på at sikkerheten ivaretas.

– Det kan blant annet være et krav om at Viking Sky har med en slepebåt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til BT.

Håper på drift i april

Rederiet ønsker å flytte cruiseskipet fra Molde til et verksted i Kristiansund for å begynne på utbedringene av skipet. For å få gjort dette, må denne operasjonen oppfylle en rekke krav som direktoratet jobber med å avklare overfor rederiet. Rederiet har tidligere uttrykt et håp om at skipet kan settes i drift igjen allerede i april.

Sjøfartsdirektoratet skrøt allerede mandag av mannskapets innsats da motorhavariet skjedde. Det ble også utført en dykkerundersøkelse av skipet som viste at skroget ikke har fått skader og at skipets kjølevannsinntak var åpne.

