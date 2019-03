Fakta om VGs konklusjoner

Innenriks

* VG har sviktet i håndteringen av Sofie som intervjuobjekt. Hun er ingen profesjonell kilde og er blitt satt under sterkt press. Dette er kritikkverdig.

* VG finner ikke grunnlag for å konkludere med at reporteren bevisst fabrikkerte et utsagn fra Sofie i saken.

* VG burde beklaget saken like etter at redaktør Gard Steiro hadde samtaler med Sofie.

* Rapporten konkluderer med at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll i denne saken.

* Manglende bredde i valg og oppfølging av kilder, representerer en svikt ved reportasjeledelsen i saken som VG må ta lærdom av. Dette punktet gjelder kvinnen som filmet videoen. VG snakket ikke med henne før saken ble publisert.

* VGs beklagelse kom for sent og den dekket heller ikke opp alle svakheter i den opprinnelige artikkelen. VG burde ha beklaget tydeligere overfor kvinnen og overfor Trond Giske.