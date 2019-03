Normal trafikk på Nordlandsbanen

Innenriks

Årsaken til systemfeilen var at en kabel hadde blitt gravd over, noe som skapte problemer for både kommunikasjonssystemet og signalanlegget.

– Det er gravd over en fiberkabel som inneholder mange små kabler som må skjøtes. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor lang tid det vil ta å ordne opp i problemene, sier pressevakt i Bane Nor Ragnhild Aagesen til NTB.

Ved 19-tiden lørdag kveld opplyser Bane Nor at feilen er ordnet, og at trafikken igjen går som normalt.

Kabelbruddet berørte lokaltogene mellom Trondheim S og Støren, Trondheim S og Bodø, i tillegg til Trondheim S og Steinkjer.

Trafikken går som normalt også på Ofotbanen.

Reisende må likevel regne med forsinkelser på strekningene.

