Ti områder i Barentshavet stenges helt for bunnfiske

Innenriks

Begrensninger i fiske med bruk av redskap som kan komme i kontakt med havbunnen, ble innført i 2011, men har vist seg ikke å være tilfredsstillende.

Derfor innfører Nærings- og fiskeridepartementet et nytt regelverk, basert på en grundig gjennomgang av bunnforhold, fiskeriaktivitet og fangst- og forskningsdata.

Sammen med næringen

– Bløtkoraller, svamp og andre sårbare arter på havbunnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan de skades av fiskeriaktivitet. Nå får vi på plass nye regler som skal sørge for bedre beskyttelse av disse artene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Myndighetene har hatt møter med næringen for å få fram mest mulig informasjon, noe fiskeriministeren kaller «avgjørende» for å få på plass et regelverk han hevder ivaretar hensynet til vern og til næringens økonomiske interesser.

Nye standarder

I tillegg til de ti stengte områdene blir det ny inndeling av områder hvor bunnfiske kan foregå og områder hvor man må ha spesialtillatelse. Det innføres også regler som skal sikre vurdering av hvordan nye redskaper og endret bruk av eksisterende redskaper påvirker havbunnen.

Frida Bengtsson, fagansvarlig for hav i Greenpeace Norden, sier til NTB at organisasjonen er utrolig glad for at regelverket endelig er på plass.

– Greenpeace har jobbet for dette siden vi lanserte rapporten «This Far, No Further» i 2016, som viste en økning av fiske i sårbare områder omkring Svalbard, sier Bengtsson.

