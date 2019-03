Tre av fire mener stenging av oljevirksomhet ikke hjelper klimaet

Innenriks

73 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet om nedleggelse av olje- og gassproduksjonen ville være god klimapolitikk, ifølge informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass.

Innbyggerne i oljefylket Rogaland er mest skeptiske. Her mener 85 prosent at en slutt på oljevirksomheten ikke hjelper, mens bare 13 prosent tror det ville hjelpe.

Fylket der flest mener at nedleggelse ville være god klimapolitikk, er Oslo. Men også der er det et flertall på 58 prosent som ikke tror det ville hjelpe kampen mot klimaendringer, mens 33 prosent har tro på at en nedleggelse vil bidra, viser undersøkelsen som er gjennomført av Kantar TNS.

- Mesteparten av oljen i verden er tungolje, mens oljen fra Norge er lettere og gir langt mindre klimagassutslipp. Det vil derfor være helt galt å flytte produksjonen fra Norge til land med høyere utslipp, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Han understreker at gass fra Norge er nødvendig for at Europa skal kunne slutte med kull og kunne nå sine klimamål, og at oljeselskapene også må bidra aktivt til å utvikle fornybar energi, og til å utvikle hydrogengass som ikke har utslipp.

- Godt å se at selv om miljøbevegelsen fornekter det, så skjønner et stort flertall i folket at oljenæringen er en del av den globale løsningen. Klimautfordringene er global, og må løses globalt. Norsk gass erstatter kull og reduserer utslipp i Europa, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP), i en kommentar til undersøkelsen.

