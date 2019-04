Høyesterett skjerpet straffen for nettovergrep

Innenriks

I stedet for reduksjon av straffen på 12 år fra lagmannsretten har Høyesterett lagt på enda ett år. Dermed må mannen i slutten av 20-årene sone 13 år etter at han ble funnet skyldig i nettovergrep mot 49 mindreårige jenter.

Høyesterett skriver at overgrepene har nær sammenheng hverandre, at det er stort antall og de fornærmede har lav alder.

– De springer alle ut av domfeltes hensynsløse bruk av mindreårige jenter for å tilfredsstille egne behov, noe han fortsatte med også etter å ha vært pågrepet for den samme type overgrep, skriver Høyesterett i begrunnelsen for straffen på 13 år.

Flere av nettovergrepene mannen er dømt for, sidestilles i straffeloven med voldtekt og samleie. Mannen ble i midten av desember dømt for 109 forhold, hovedsakelig nettbaserte overgrep mot til sammen 49 barn.