Kraftig prisfall på el-bil

Tidligere i år startet Opel i Norge opp salget av elbilen Ampera-e igjen, etter at leveringstrøbbel førte til at den var tatt av markedet en periode.

Da salget ble gjenopptatt, ble bilen priset til 399.900 kroner, men det viste seg å gjøre den tungsolgt. Nå senker importøren prisen.

– Konkurransesituasjonen i elbilmarkedet endrer seg raskt. Takket være et godt samarbeid med fabrikk og forhandlere har vi klart å senke prisen til et mer konkurransedyktig nivå, sier merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen AS, Johnny Danielsen, i en pressemelding.

Den nye prisen på 359.000 kroner gjelder for alle som får bilen sin levert fra nå av, i tillegg til kundene som bestilte bil før Opel stoppet å ta imot nye kontrakter, og kundene som har skrevet kontrakt til 399.900 den siste måneden.

– Prisendringen vil imidlertid ikke ha noen form for tilbakevirkende kraft for de kundene som allerede har fått sin bil, sier Danielsen.