Storstreik i SAS – opptil 80.000 passasjerer rammet

Rundt fem timer på overtid kom meldingen om bruddet mellom partene. Mellom 60.000 og 80.000 passasjerer vil bli direkte berørt, anslår SAS-kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen da meklingsbruddet var et faktum rett før klokka 6 fredag morgen.

Fredag alene blir opptil 673 planlagte flyginger innstilt som følge av pilotstreiken, ifølge flyselskapet. Streiken vil også berøre flytrafikken i helga, men det var fredag morgen for tidlig å si noe om omfanget.

Flyselskapet har ikke klart å bli enige med pilotene verken i Norge, Sverige eller Danmark. Totalt er 1.500 piloter nå ute i streik. Av disse er rundt 500 fra de norske fagforeningene.

Kan ikke hjelpe alle

– Det er ikke sikkert vi klarer å hjelpe alle våre passasjerer. Noen blir nødt til å utsette reisen sin, sier Johansen til NTB.

Rundt 350 flyginger fredag blir operert av SAS' partnere og blir derfor ikke berørt av streiken. Også passasjerer som skulle vært med fly som blir stående på bakken, kan bli fraktet dit de skal av partnerne. Kommunikasjonssjefen ber passasjerene følge med på SAS' nettsider for å se om deres flyging er rammet.

– Nå jobber vi under høytrykk med å håndtere de passasjerene som er rammet. Vi har partnere som vi vil bruke fullt ut for å få passasjerer av gårde, men det er viktig å si at det ikke er sikkert at vi klarer å hjelpe alle – kanskje langt derifra, sier Johansen.

Allerede fredag kveld kansellerte SAS 205 flyginger, hvilket vil lette trykket noe. Mange har dessuten benyttet seg av mulighet til å booke om før meklingsbruddet.

Store problemer

– Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende, og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Avinor, som drifter 44 flyplasser i Norge ber passasjerer som skulle ha reist med SAS, om å forholde seg til informasjon fra selskapet. Andre reisende og den øvrige flyplassdriften blir ikke påvirket av konflikten, understreker Avinor.

– Vi har beredskap for å ivareta reisende som eventuelt blir stående i kø og slikt gjennom helgen, sier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB.

– Reell trussel

NHO Luftfart og pilotene, som er samlet under paraplyen SAS Pilot Group, meklet flere timer på overtid hos Riksmekleren i Oslo.

Kravet fra pilotene er en lønnsøkning på 13 prosent. NHO Luftfart sier pilotene via meklingen ble tilbudt lønnsøkninger i tråd med hva man ellers er blitt enige om i norsk arbeidsliv, men at pilotene krever økninger på et høyere nivå.

Dessuten ønsket pilotene større forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid.

– Jeg vil ikke gå i detalj om innholdet i forhandlingene eller bekrefte noen tall, men jeg kan bekrefte at det var svært høye forventninger til lønnsøkninger som ligger et godt stykke over det de andre gruppene i selskapet og i samfunnet for øvrig har fått. Det var også andre elementer i forhandlingene som gjorde det umulig å bli enige, sier Knut Morten Johansen.

Beklagelig

Leder Christian Laulund i Norske SAS Flygeres forening (NSF) sier han er lei seg for at meklingen ikke førte fram, og for at passasjerene blir rammet. At NHO Luftfart mener lønnskravene til pilotene truer konkurransemulighetene for SAS, sier han «ikke henger sammen med virkeligheten».

– Vi kom inn i disse meklingene med et krav om å få tilnærmet lik avtale som våre konkurrenter i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handler om hvordan en pilot kan planlegge sitt liv og sikre forutsigbarhet, slik at man kan ha et privatliv som fungerer sammen med jobben, sier Laulund til NTB.

Han håper meklingen kan gjenopptas så snart som mulig, slik at trafikken kan fortsette som normalt.

– Jeg vil ikke spekulere i konfliktens varighet. Det er en god og respektfull tone oss imellom, sier Johansen.