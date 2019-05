SAS har fått 20 kompensasjonskrav etter streiken

Innenriks

SAS har avvist alle kravene, noe som gjør at de må behandles av flyklagenemnda, skriver nettstedet Flysmart24.no.

Daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Anne B. Lea, opplyser at de første kravene mot SAS kom mens streiken ennå pågikk. Reiselivsforumet er sekretariat for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

Krav om EU-kompensasjon

– En forutsetning for å registrere en sak i Transportklagenemnda er at passasjeren må fremsette skriftlig krav til flyselskapet først. Det foreligger svar fra SAS i de sakene vi har sett på, sier Lea til NTB. Hun forventer at det etter hvert vil komme flere krav.

De fleste kravene er knyttet til EU-satsene som sier at passasjerer som kommer mer enn tre timer forsinket fram til reisemålet har krav på mellom 250 og 600 euro i kompensasjon, dersom selskapet er ansvarlig for forsinkelsen.

– I utgangspunktet blir alle saker behandlet individuelt, men ser vi at det er store likhetstrekk i noen av sakene, kan saksforholdene vurderes samlet, sier Lea og regner med at behandlingstiden vil ta noen måneder.

Torsdag kveld, nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften. Men den avsluttede streiken påvirket likevel flytrafikken fredag. 61 av SAS sine avganger i Norge ble innstilt.

Forventer erstatningskrav

Flyselskapet har sagt at streiken er en ekstraordinær omstendighet – noe som gjør at rammede passasjerer ikke har krav på standardkompensasjonen. Plikten til å utbetale erstatning gjelder kun dersom det kan påvises at flyselskapet har ansvaret for forsinkelser eller kanselleringer.

– Passasjerer er ikke berettiget kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldtes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Flysmart24.no.

Til NRK sier Johansen at de regner med at det kommer erstatningskrav ettersom så mange passasjerer ble rammet.

– Vi betaler ut erstatninger etter gjeldende lover og regler. Det vil si at vi dekker alle relevante utlegg, sier han.

Over 4.000 flyavganger er blitt innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik forrige fredag. Nærmere 400.000 passasjerer ble rammet fram til streiken ble avsluttet sent torsdag kveld.

