Regjeringen vil bruke 16 millioner på nye studieplasser

Regjeringen foreslår å bruke i alt 26 millioner kroner i 2019 på nye studieplasser og styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.

De hundre nye studieplassene vil blant annet bli rettet inn mot å utvide det desentraliserte studietilbudet, og vil blant annet bli fordelt etter en vurdering av universiteter og høyskolers behov for å tilby slike studietilbud.

– Vi har et arbeidsliv hvor behovet for faglig påfyll øker. Derfor er det viktig at universiteter og høyskoler også kan tilby studietilbud som er deltidsstudier eller samlingsbaserte. Dette er utdanninger som passer spesielt godt for personer som er i jobb og har familie, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Stå lenger i jobb

Hun viser til at antallet studenter i høyere utdanning har økt jevnt de siste årene, samtidig som søkertallene har økt enda mer i samme periode.

– Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, mener Nybø.

De nye studieplassene kommer i tillegg til de 207 studieplassene som kom i ordinært budsjett. Siden 2014 har den årlige opptakskapasiteten økt med over 4.600 plasser.

Målgruppen for den økte satsingen på videreutdanningstilbud er virksomheter og sysselsatte som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling.

– Regjeringen er i full gang med å gjennomføre kompetansereformen «Lære hele livet». Målet er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet og at flere skal stå i jobb lenger. Derfor bruker vi 10 millioner kroner som skal lyses ut til å tilby og drifte videreutdanningstilbud, særlig innenfor teknologi og digitalisering og områder knyttet til det grønne skiftet, sier Nybø.

– Passivt

Forslagene får imidlertid ingen applaus fra Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen. Han mener dette er altfor passivt ikke minst i møte med den store sykepleiemangelen.

– Dette er passivt i møte med mangelen på sykepleiere, lærere og folk med IKT-kompetanse over hele landet. Ifølge Nav mangler det allerede 5.900 sykepleiere på landsbasis, og behovet øker. Da trengs det en langt større satsing enn skarve hundre nye plasser, sier Henriksen i en kommentar til NTB.

Han viser til at hans eget parti har foreslått 3.000 nye studieplasser i året, særlig rettet inn mot å få flere sykepleiere, lærere og bedre IKT-kompetanse.

– Etter- og videreutdanningsbehovet er enormt, derfor har Arbeiderpartiet en milliardsatsing på kompetanse til befolkningen. De 26 millionene regjeringen nå etterbevilger løser ikke utfordringen, her trengs en langt større satsing, sier Henriksen.

