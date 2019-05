Dette jobber politiet med 18. mai

Innenriks

0715: Det har vært en relativt rolig natt til 18.mai i Nordland, men likevel noen forhold å melde om; Båt i området Finnkona tom for drivstoff, slept til land av ambulansebåten. Fører av bil i Bodø anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand. Samt to personer pågrepet i Bodø for besittelse av mindre mengder narkotika.

0300: Mo i Rana: Mann som tidligere i natt fikk pålegg om å forlate sentrum, kom tilbake. Innbrakt politistasjonen. Anmeldes for forholdet.

0245: Mosjøen: Mann i begynnelsen av 20 årene fått pålegg om å holde seg unna sentrum i natt. Hadde slått etter flere personer. Ingen skade på noen.

0130: Mo i Rana: Mann i 20 årene bortvist fra sentrum. Dette pga aggressiv og ufin oppførsel.

0000: Mosjøen: Politiet har gjennomført promillekontroll i sentrum. 45 førere kontrollert, ingen reaksjoner

17. mai klokken 2200: Sortland: Politiet har gjennomført promillekontroll ved Selnes. 36 førere kontrollert, ingen reaksjoner.