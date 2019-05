Hudkreftdagen: Kreftforeningen advarer mot solarium

Innenriks

På hudkreftdagen 22. mai advarer Kreftforeningen nordmenn mot kreftrisikoen som følger med sommersesongen.

– Vi kan alle gjøre noe for å redusere risikoen for å få føflekkreft. De fleste tilfellene er et resultat av mye utesol. Å ha gode solvaner er det viktigste, men det enkleste du kan gjøre er å ikke bruke solarium, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Norge ligger på verdenstoppen i føflekkreft, også kjent som melanom. Ifølge Kreftforeningen forårsakes krefttypen av overdreven soling, særlig solforbrenning. Bruk av solarium øker også faren. Jo tidligere man starter å bruke solarium, desto mer øker risikoen for føflekkreft.

– Det finnes ingen kjent nedre grense for hva som er trygg solariebruk. Det betyr at du ikke kan ta litt solarium og tenke at det er trygt. Derfor bør solarium velges helt bort, sier Ryel.

